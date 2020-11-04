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ВР підтримала посилення кримінальної відповідальності для “мінерів” об’єктів критичної інфраструктури

ВР підтримала посилення кримінальної відповідальності для “мінерів” об’єктів критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 17867 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"В Україні є дуже велика проблема з тим, що деякі громадяни дозволяють собі телефонувати і повідомляти органи внутрішніх справ про фальшиві замінування. Лунають заяви по телефонам про мінування вокзалів, станцій метрополітену, аеровокзалів…Ми пропонуємо, якщо якась людина телефонує і мінує вокзал або метро або інший об’єкт критичної інфраструктури, то за це повинно бути від 4 до 8 років позбавлення волі", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Законопроект №3911 встановлює посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який 1 листопада повідомив про “замінування” кількох об’єктів, зокрема, мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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