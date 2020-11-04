ВР поддержала ужесточение уголовной ответственности для "минеров" объектов критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"В Украине есть очень большая проблема с тем, что некоторые граждане позволяют себе звонить и сообщать в органы внутренних дел о фальшивых заминированиях. Раздаются заявления по телефонам о минировании вокзалов, станций метрополитена, аэровокзалов... Мы предлагаем, если какой-то человек звонит и минирует вокзал или метро или другой объект критической инфраструктуры, то за это должно быть от 4 до 8 лет лишения свободы", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Законопроект №3911 устанавливает усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в столице задержали мужчину, который 1 ноября сообщил о "заминировании" нескольких объектов, в частности, моста Патона. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.