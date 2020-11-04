ВР поддержала ужесточение уголовной ответственности для "минеров" объектов критической инфраструктуры

"В Украине есть очень большая проблема с тем, что некоторые граждане позволяют себе звонить и сообщать в органы внутренних дел о фальшивых заминированиях. Раздаются заявления по телефонам о минировании вокзалов, станций метрополитена, аэровокзалов... Мы предлагаем, если какой-то человек звонит и минирует вокзал или метро или другой объект критической инфраструктуры, то за это должно быть от 4 до 8 лет лишения свободы", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Законопроект №3911 устанавливает усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в столице задержали мужчину, который 1 ноября сообщил о "заминировании" нескольких объектов, в частности, моста Патона. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.