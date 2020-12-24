ВР рекомендують посилити відповідальність для "мінерів" об’єктів критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР посилити відповідальність для "мінерів" об’єктів критичної інфраструктури, рекомендувавши ухвалити відповідний законопроект в цілому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Члени Комітету з питань правоохоронної діяльності розглянули законопроект про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян №3911, який 4 листопада Верховна Рада прийняла за основу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до другого читання надійшло 22 пропозиції та поправки, з них враховано 15, відхилено -7.
Законопроект встановлює посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, ВР ухвалила за основу законопроект про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.