ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада собирается установить украиноязычные квоты на телевидении. Соответствующий законопроект за основу поддержали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Законом предусматривается установление минимальной доли телевизионных передач, в том числе передач новостей, на государственном языке в течение суток.
Кроме этого предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий вещания установить обязательную долю на уровне 50%.
Отдельно законопроектом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
Напомним, в Украине заработал закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.