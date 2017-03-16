ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении (дополнено)

Законом предусматривается установление минимальной доли телевизионных передач, в том числе передач новостей, на государственном языке в течение суток.

Кроме этого предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий вещания установить обязательную долю на уровне 50%.

Отдельно законопроектом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Украине заработал закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.