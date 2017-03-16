ВР прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні (доповнено)

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Київ • УНН

 • 15508 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада збирається встановити україномовні квоти на телебаченні. Відповідний законопроект за основу підтримали 244 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Законом передбачається встановлення мінімальної частки телевізійних передач, в тому числі передач новин, державною мовою протягом доби.

Крім цього пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Окремо законопроектом пропонується встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, в Україні запрацював закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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