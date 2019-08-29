ВР прекратила полномочия депутатов, назначенных в Кабмин

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании. Отметим, что все депутаты были избраны от партии "Слуга народа".

Отметим, что полномочий лишили Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анну Новосад, Михаила Федорова.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. "За" проголосовал 281 народный депутат Украины.