ВР припинила повноваження депутатів, яких призначено до Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада припинила повноваження народних депутатів, яких було призначено членами Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення було прийнято на сьогодні на засіданні. Відзначимо, що усі депутати були обрані від партії "Слуга народу".
Відзначимо, що повноважень позбавили Дениса Малюська, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганну Новосад, Михайла Федорова.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. "За" проголосував 281 народний депутат України.