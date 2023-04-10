ВР поддержала освобождение от НДС и пошлины товаров для безопасности и обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада приняла два законопроекта, которые временно освобождают от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для более оперативного удовлетворения потребностей оборонных структур и эффективного и своевременного отпора агрессору. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
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«Рада поддержала освобождение от НДС и пошлины ввоза товаров для безопасности и обороны», - написал Железняк.
Он сообщил, что за законопроекты №9061 и №9062 поддержали 317 и 316 народных депутатов соответственно.
Железняк напомнил, что освободить от обложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Минобороны, ВСУ, а также другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированиям, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства, помещенные под таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины, и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.
«Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю», - добавил Железняк.
Дополнение
Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.