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ВР підтримала звільнення від ПДВ та мита товари для безпеки та оборони

ВР підтримала звільнення від ПДВ та мита товари для безпеки та оборони

Київ • УНН

 • 807795 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які тимчасово звільняють від ПДВ та мита операції із ввезення товарів для більш оперативного задоволення потреб оборонних структур та ефективної й своєчасної відсічі агресору. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

«Рада підтримала звільнення від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони», - написав Железняк.

Він повідомив, що за законопроекти №9061 та №9062 підтримали 317 та 316 народних депутатів відповідно.

Железняк нагадав, що звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

«Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю», - додав Железняк.

Доповнення

Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.

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