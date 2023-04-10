ВР підтримала звільнення від ПДВ та мита товари для безпеки та оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які тимчасово звільняють від ПДВ та мита операції із ввезення товарів для більш оперативного задоволення потреб оборонних структур та ефективної й своєчасної відсічі агресору. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
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«Рада підтримала звільнення від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони», - написав Железняк.
Він повідомив, що за законопроекти №9061 та №9062 підтримали 317 та 316 народних депутатів відповідно.
Железняк нагадав, що звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.
«Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю», - додав Железняк.
Доповнення
Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.