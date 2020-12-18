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ВР поддержала изменения отнсительно присвоения спецзваний в полиции

Киев • УНН

 • 17974 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 4203 о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной полиции" относительно командировки полицейских и присвоения специальных званий командированным правоохранителям. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР поддержала изменения отнсительно присвоения спецзваний в полиции

Проектом акта предлагается внести изменения в ряд статей Закона Украины "О Национальной полиции".

Согласно пояснительной записке, законопроектом предполагается устранить терминологическую неточность в тексте закона, заменив слова "высшее учебное заведение" и "учебное заведение" словами "учреждение высшего образования".

Так, предложено уточнение к процедуре присвоения специальных званий полицейским, которые являются командированными в учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.

Кроме того, в законопроекте предложено нормы об утверждении Кабинетом министров перечня должностей, которые могут быть замещены полицейскими, и предельных специальных званий по этим должностям в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях.

При этом, утверждение перечня должностей, которые могут быть замещены полицейскими, и предельных специальных званий по этим должностям в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, предлагается делегировать Министерству внутренних дел.

Напомним, ранее на этой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" № 4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.

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