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Рада збільшила граничний вік для роботи на держслужбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну службу" №4096 щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада збільшила граничний вік для роботи на держслужбі

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо можливості повторного призначення на один рік державного службовця, який досяг пенсійного віку без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Зокрема, частину четверту статті 83 Закону пропонується доповнити частиною четвертою такого змісту: "У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку".

На думку авторів, актуальність зазначеного питання обумовлена, перш за все, захистом інтересів суспільства та держави, адже у виняткових випадках, виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціювання державного органу.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за результатами розгляду законопроекту рекомендував Раді прийняти законопроект у другому читанні у цілому.

Нагадаємо, раніше ВР підтримала збільшення граничного віку для роботи на держслужбі.

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