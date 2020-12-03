ВР підтримала збільшення граничного віку для роботи на держслужбі

"Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню ефективного функціонування державних органів та впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн ЄС", - сказав голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

З його слів, комітет за результатами розгляду вирішив рекомендувати прийняти законопроект за основу.

Нардепи також підтримали скорочення наполовину строків подачі пропозицій і правок та підготовки законопроекту до другого читання.

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо можливості, повторного призначення на один рік державного службовця, який досяг пенсійного віку без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Зокрема, частину четверту статті 83 Закону пропонується доповнити частиною четвертою такого змісту: "У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку".

На думку авторів, актуальність зазначеного питання обумовлена, перш за все, захистом інтересів суспільства та держави, адже у виняткових випадках, виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціювання державного органу.

Крім того законопроектом пропонуються зміни до абзацу другого частини четвертої статті 91 Закону України “Про державну службу” щодо відповідності Закону України “Про державну службу” до Конституції України з питань здійснює Головою Верховної Ради України повноважень, як суб'єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.