Рада увеличила предельный возраст для работы на госслужбе

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения конкурса ежегодно.

В частности, часть четвертую статьи 83 Закона предлагается дополнить частью четвертой следующего содержания: "В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".

По мнению авторов, актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства, ведь в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам рассмотрения законопроекта рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении в целом.

Напомним, ранее ВР поддержала увеличение предельного возраста для работы на госслужбе.