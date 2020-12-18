ВР підтримала зміни щодо присвоєння спецзвань у поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону № 4203 про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо відрядження поліцейських та присвоєння спеціальних звань відрядженим правоохоронцям. Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом акта пропонується внести зміни до низки статей Закону України “Про Національну поліцію”.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачається усунути термінологічну неточність у тексті закону, замінивши слова “вищий навчальний заклад” і “навчальний заклад” словами “заклад вищої освіти”.
Так, запропоновано уточнення до процедури присвоєння спеціальних звань поліцейським, які є відрядженими до закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських.
Окрім того, у законопроекті запропоновано норми щодо затвердження Кабінетом міністрів переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими, та граничних спеціальних звань за цими посадами в державних органах, підприємствах, установах, організаціях.
При цьому, затвердження переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими та граничних спеціальних звань за цими посадами у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, пропонується делегувати Міністерству внутрішніх справ.
Нагадаємо, раніше цього тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Закону України “Про державну службу” № 4096 щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.