ВР может проголосовать относительно чрезвычайного положения на внеочередном заседании ближе к вечеру

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На вопрос, должно ли голосование ВР за введение чрезвычайного положения состояться ориентировочно в 13:30, Кравчук ответила: “Скорее всего, для этого будет принято решение провести внеочередное заседание Верховной Рады ближе к вечеру”.

Детали

Нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк в своем Telegram-канале при этом сообщал, что голосование ВР за введение чрезвычайного положения должно состояться ориентировочно в 13:20.

Раньше даже распространили якобы проект указа. Однако, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что опубликованный народным депутатом Алексеем Гончаренко проект решения СНБО не соответствует тому, что было принято на СНБО. “Например, там точно не будет запрета на продажу оружия и боеприпасов. При этом будет много других полезных и срочных действий по обороне Украины", - написал Геращенко в Telegram.

Дополнение

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим. Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения.