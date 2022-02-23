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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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ВР може проголосувати щодо надзвичайного стану на позачерговому засіданні ближче до вечора

ВР може проголосувати щодо надзвичайного стану на позачерговому засіданні ближче до вечора

Київ • УНН

 • 548967 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Швидше за все, Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим, на позачерговому засіданні ближче до вечора. Про це журналісту УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Цитата:

На запитання, чи голосування ВР за введення надзвичайного стану має відбутися орієнтовно о 13:30, Кравчук відповіла: “Швидше за все, для цього буде прийняте рішення провести позачергове засідання Верховної Ради ближче до вечора”.

Деталі

Нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі при цьому повідомляв, що голосування ВР за введення надзвичайного стану має відбутися орієнтовно о 13:20.

Раніше навіть поширили нібито проект указу. Однак, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що опублікований народним депутатом Олексієм Гончаренком проект рішення РНБО не відповідає тому, що було ухвалено на РНБО. “Наприклад, там точно не буде заборони на продаж зброї та боєприпасів. Натомість буде багато інших корисних та термінових дій щодо оборони України”, — написав Геращенко у Telegram.

Доповнення

Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР може проголосувати за запровадження надзвичайного стану.

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