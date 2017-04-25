ВВС Турции нанесли удар по объектам РПК в Сирии и Ираке

Как сообщается, операция началась в 2:00 по местному времени 25 апреля.

"Террористы сирийской и иракской ветвей РКК (РПК) активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Террористы, проникшие в Турцию по этим маршрутам, участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. Боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами, отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что подразделения ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористическими организациями.

Напомним, ранее ВВС Турции ликвидировали 13 членов РПК.