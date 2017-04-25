ВВС Турции нанесли удар по объектам РПК в Сирии и Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты боевиков "Рабочей партии Курдистана". Об этом сообщает генштаб ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как сообщается, операция началась в 2:00 по местному времени 25 апреля.
"Террористы сирийской и иракской ветвей РКК (РПК) активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении.
Террористы, проникшие в Турцию по этим маршрутам, участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. Боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами, отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что подразделения ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористическими организациями.
Напомним, ранее ВВС Турции ликвидировали 13 членов РПК.