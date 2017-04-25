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ВПС Туреччини завдали удару по об'єктах РПК в Сирії та Іраку

ВПС Туреччини завдали удару по об'єктах РПК в Сирії та Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. В результаті операції, проведеної ВПС Туреччини в районі гори Синджар на півночі Іраку і в районі гори Карачок на північному сході Сирії, знищені об'єкти бойовиків "Робітничої партії Курдистану". Про це повідомляє генштаб ЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, операція почалася о 2:00 за місцевим часом 25 квітня.

"Терористи сирійської і іракської гілок РКК (РПК) активно використовують маршрути на півночі Сирії і Іраку для переправлення до Туреччини бойовиків, зброї, боєприпасів та вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Терористи, які проникли до Туреччини по цих маршрутах, брали участь в нападах на прикордонні пости, організації теракту в Діярбакирі. Бойовики використовували зброю і боєприпаси, доставлені цими ж маршрутами, відзначається в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що підрозділи ЗС Туреччини продовжують рішучу боротьбу з терористичними організаціями.

Нагадаємо, ранніше ВПС Туреччини ліквідували 13 членів РПК.

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