ВПС Туреччини завдали удару по об'єктах РПК в Сирії та Іраку

Як повідомляється, операція почалася о 2:00 за місцевим часом 25 квітня.

"Терористи сирійської і іракської гілок РКК (РПК) активно використовують маршрути на півночі Сирії і Іраку для переправлення до Туреччини бойовиків, зброї, боєприпасів та вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Терористи, які проникли до Туреччини по цих маршрутах, брали участь в нападах на прикордонні пости, організації теракту в Діярбакирі. Бойовики використовували зброю і боєприпаси, доставлені цими ж маршрутами, відзначається в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що підрозділи ЗС Туреччини продовжують рішучу боротьбу з терористичними організаціями.

Нагадаємо, ранніше ВПС Туреччини ліквідували 13 членів РПК.