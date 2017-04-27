ВВС Израиля разбомбили склад "Хеззболы" в Дамаске
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В четверг утром прогремели взрывы в районе международного аэропорта Дамаска. ВВС Израиля розбомбили склад террористической организации "Хеззбола" передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Данный инцидент в Сирии полностью соответствует политике, которую проводит Израиль, и которая нацелена на предотвращение контрабанды оружия" Хеззболою "через Сирию и Иран", - прокомментировал министр разведки Израиль Израэл Кац "Премьер-министр ранее заявлял, что если мы получим данные о получении "Хеззболою современного оружия - мы будем действовать", - добавил министр.
Как сообщал Израиль запретил своим гражданам пересекать границу с Египтом, объяснив это угрозой для их безопасности.