ВВС Израиля разбомбили склад "Хеззболы" в Дамаске

"Данный инцидент в Сирии полностью соответствует политике, которую проводит Израиль, и которая нацелена на предотвращение контрабанды оружия" Хеззболою "через Сирию и Иран", - прокомментировал министр разведки Израиль Израэл Кац "Премьер-министр ранее заявлял, что если мы получим данные о получении "Хеззболою современного оружия - мы будем действовать", - добавил министр.

Как сообщал Израиль запретил своим гражданам пересекать границу с Египтом, объяснив это угрозой для их безопасности.