ВПС Ізраїля розбомбили склад "Хеззболи" в Дамаску

"Даний інцидент в Сирії повністю відповідає політиці, яку проводить Ізраїль, і яка націлена на запобігання контрабанди зброї "Хезболлою" через Сирію та Іран", - прокоментував міністр розвідки Ізраїль Ізраел Кац "Прем'єр-міністр раніше заявляв, що якщо ми отримаємо дані про отримання "Хезболлою сучасної зброї - ми будемо діяти" - додав міністр.

Як повідомляв УНН Ізраїль заборонив своїм громадянам перетинати кордон з Єгиптом, пояснивши це загрозою для їхньої безпеки.