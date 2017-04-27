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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37791 перегляди

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ВПС Ізраїля розбомбили склад "Хеззболи" в Дамаску

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В четвер зранку пролунали вибухи в районі міжнародного аеропорту Дамаска. ВПС Ізраїлю розбомбили склад терористичної організація "Хезболла" передає УНН з посиланням на Reuters.

ВПС Ізраїля розбомбили склад "Хеззболи" в Дамаску

"Даний інцидент в Сирії повністю відповідає політиці, яку проводить Ізраїль, і яка націлена на запобігання контрабанди зброї "Хезболлою" через Сирію та Іран", - прокоментував міністр розвідки Ізраїль Ізраел Кац "Прем'єр-міністр раніше заявляв, що якщо ми отримаємо дані про отримання "Хезболлою сучасної зброї - ми будемо діяти" - додав міністр.

Як повідомляв УНН Ізраїль заборонив своїм громадянам перетинати кордон з Єгиптом, пояснивши це загрозою для їхньої безпеки.

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