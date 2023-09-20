В течение суток произошло 15 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В общем враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток произошло 15 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремьяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободы, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополя Харьковской области.
На Купьянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купьянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спирное, Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клищеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь оккупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Мар’инка, Победа, Максимильяновка, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Ольговка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Садовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсон Херсонской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники.