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Влияние выборов на рынок недвижимости: оценка экспертов

Киев • УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Как могут повлиять выборы президента Украины на стоимость недвижимости, какие стабилизирующие меры готовят застройщики в случае значительных изменений курса гривны и чего ждать от рынка до конца года. Об этом говорится в публикации специализированного портала Domik.ua, сообщает УНН.

Влияние выборов на рынок недвижимости: оценка экспертов

Естественное желание людей накануне вероятных изменений - сохранить деньги. Поэтому многие стремятся вложить их в "твердую валюту" - недвижимость.

Некоторые застройщики подтверждают этот тезис - некоторые инвесторы действительно пытаются приобрести жилье до выборов. В то же время сами игроки рынка считают, что существенных потрясений через выборы не будет, а больше будут влиять сезонные колебания, курс валют и другие факторы.

Так, в "Киевгорстрое" сообщили, что прогнозировать курс гривны в избирательный период - дело неблагодарное.

"На сегодняшний день все довольно стабильно, понемногу растет цена, потому что дорожают комплектующие, ЖК сводятся, особых задержек нет. Людей в отделах продаж не уменьшается. Но есть и процент покупателей, которые выжидают. Так было и в 2014-15 годах, когда внезапно доллар взлетел и те, кто едва имел на "однушку", смогли купить трехкомнатную, а то и две. Тогда занимали очереди с ночи, понятно, что спасали средства, надежнее всего хранить в недвижимости. Главное, не ошибиться с застройщиком. Каких-то резких движений точно делать не будем", - сообщили в "Киевгорстрое".

Что касается прогнозов на период после выборов, то застройщики считают, что спрос будет оставаться стабильным.

"В планах - несколько новых ЖК, которые компания начнет строить в этом году, и с начала года уже начали несколько новых проектов, которые достаточно активно покупаются. Тем более, что инструментов для покупки сейчас застройщики предоставляют несколько - и рассрочку, и ипотеку", - сообщили в пресс-службе компании.

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