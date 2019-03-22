Вплив виборів на ринок нерухомості: оцінка експертів

КИЇВ. 22 березня. УНН. Як можуть вплинути вибори президента України на вартість нерухомості, які стабілізуючі заходи готують забудовники у разі значних змін курсу гривні і чого чекати від ринку до кінця року. Про це йдеться у публікації спеціалізованого порталу Domik.ua, повідомляє УНН.