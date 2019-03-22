Вплив виборів на ринок нерухомості: оцінка експертів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Як можуть вплинути вибори президента України на вартість нерухомості, які стабілізуючі заходи готують забудовники у разі значних змін курсу гривні і чого чекати від ринку до кінця року. Про це йдеться у публікації спеціалізованого порталу Domik.ua, повідомляє УНН.
Природне бажання людей напередодні ймовірних змін - зберегти гроші. Тому багато хто прагне вкласти їх у "тверду валюту" - нерухомість.
Деякі забудовники підтверджують цю тезу – деякі інвестори справді намагаються придбати житло до виборів. Водночас самі гравці ринку вважають, що суттєвих потрясінь через вибори не буде, а більше впливатимуть сезонні коливання, курс валют та інші фактори.
Так, у "Київміськбуді" повідомили, що прогнозувати курс гривні у виборчий період - справа невдячна.
"На сьогоднішній день все доволі стабільно, потроху росте ціна, бо дорожчають комплектуючі, ЖК зводяться, особливих затримок немає. Людей у відділах продажу не меншає. Але є і відсоток покупців, які вичікують. Так було і в 2014-15 роках, коли раптово долар злетів і ті, хто ледь мав на “однушку”, змогли купити трикімнатну, а то і дві. Тоді займали черги з ночі, зрозуміло, що рятували кошти, які найнадійніше зберігати у нерухомості. Головне, не помилитися із забудовником. Якихось різких рухів точно робити не будемо", - повідомили у "Київміськбуді".
Щодо прогнозів на період після виборів, то забудовники вважають, що попит залишатиметься стабільним.
"У планах - кілька нових ЖК, які компанія почне зводити цього року, і з початку року вже розпочали кілька нових проектів, які досить активно купуються. Тим більше, що інструментів для купівлі зараз забудовники надають кілька – і розстрочку, і іпотеку", – повідомили у прес-службі компанії.