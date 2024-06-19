ВПЛ заявляют о задержках выплат: в Минреинтеграции дали разъяснения

На горячую линию Минреинтеграции участились обращения внутренне перемещенных лиц относительно задержки выплат в июне. В ведомстве указали, что выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.

Внимание! Разъяснения по выплатам ВПЛ. В последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения наших ВПЛ о задержке выплат в первом выплатном периоде июня. Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца - говорится в сообщении Минреинтеграции.

В ведомстве также указали, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики. Поэтому вопросы по поводу начисления и получения денежной помощи для ВПЛ ранят адресовать в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 или на электронный адрес Минсоца: [email protected].

Напомним

По данным вице-премьер-министра Ирины Верещук, в настоящее время в Украине есть 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства.