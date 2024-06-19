ВПО заявляють про затримки виплат: у Мінреінтеграції дали роз'яснення
Київ • УНН
ВПО повідомили про затримки з виплатами у червні, але міністерство реінтеграції роз'яснило, що всі виплати будуть здійснені до кінця місяця.
На гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у червні. У відомстві вказали, що виплати буде здійснено до кінця поточного місяця. Про це повідомила у середу пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.
Увага! Розʼяснення щодо виплат ВПО. Останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення наших ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця
У відомстві також вказали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики. Тому питання з приводу нарахування й отримання грошової допомоги для ВПО ранять адресувати до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45 або на електронну адресу Мінсоцу: [email protected].
Нагадаємо
За даними віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, на цей час в Україні є 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких лише 1,5 млн отримують виплати від держави.