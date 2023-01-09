Уверен, что нужное оружие и техника будут: Зеленский пообещал хорошие новости для Украины после переговоров с партнерами

Детали

За сегодня Зеленский провел еще четыре этапа переговоров с партнерами.

“Продолжаем наш дипломатический марафон, который начался еще в прошлом году с визита в Вашингтон. В течение этого дня — Премьер-министр Чехии, Президент Словении, Премьер-министр Португалии, Премьер-министр Северной Македонии”, — сказал он.

Президент Украины добавил, что из всеми говорил об увеличении оборонной поддержки нашего государства, о необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и о реализации всех элементов нашей формулы мира — от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов за содеянное.

“Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового „Рамштайна“ и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов. Российские удары по Херсону и Очакову, по городам Донбасса и Харьковщины, постоянный террор против приграничных общин Сумщины... Постоянный террор против наших людей на оккупированной территории... Мир знает, что каждый день русского присутствия на украинской земле — это смерти, ранения, боль и страдания людей”, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул: Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов из нашей земли и чтобы надежно оградить наших людей от любых российских эскалационных планов.

“Я уверен, что это оружие и эта техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро”, — сказал президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса.