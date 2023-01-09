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Впевнений, що потрібна зброя та техніка будуть: Зеленський пообіцяв хороші новини для України після перемовин з партнерами

Київ • УНН

 • 649499 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів ще чотири етапи переговорів із партнерами. Продовжив дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Впевнений, що потрібна зброя та техніка будуть: Зеленський пообіцяв хороші новини для України після перемовин з партнерами

Деталі

За сьогодні Зеленський провів ще чотири етапи переговорів із партнерами.

“Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона. Протягом цього дня — Премʼєр-міністр Чехії, Президентка Словенії, Премʼєр-міністр Португалії, Прем’єр-міністр Північної Македонії”, — сказав він.

Президент України додав, що з усіма говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру — від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне.

“Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового „Рамштайну“, й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів. Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території... Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі — це смерті, поранення, біль та страждання людей”, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив: Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів.

“Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро”, — сказав президент.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу.

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