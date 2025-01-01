Впервые в истории шахмат: чемпионами мира по блицу стали одновременно два игрока

Гроссмейстеры Магнус Карлсен и Ян Непомнящий согласились разделить титул чемпиона мира FIDE по блицу 2024 года. Этот случай стал первым в истории Международной федерации шахмат. Об этом пишет УНН со ссылкой на FIDE и Chess.

"Впервые в истории титул... будет разделен между двумя гроссмейстерами", - заявили в Международной шахматной федерации (FIDE).

Первые две партии финального матча выиграл Карлсен, после этого дважды победил Непомнящий. Три дополнительные партии завершились с ничьей. В итоге Карлсен предложил россиянину разделить титул.

"Мы достигли момента, когда это был длинный день. Мы сыграли много игр, мы сыграли три ничьи, и я чувствовал, что могу продолжать играть. Но это было хорошее решение поделиться выигрышем, это был хороший способ завершить это", - заявил Карлсен.

Карлсен выиграл свой восьмой титул чемпиона мира по блицу, а Непомнящий заслуженно получил свой первый. Это первый личный титул чемпиона мира по шахматам, который когда-либо был разделен.

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