Уперше в історії шахів: чемпіонами світу з бліцу стали одночасно два гравці

Гроссмейстери Магнус Карлсен і Ян Непомнящий погодилися розділити титул чемпіона світу FIDE з бліцу 2024 року. Цей випадок став першим в історії Міжнародної федерації шахів. Про це пише УНН із посиланням на FIDE та Chess.

"Уперше в історії титул... буде розділено між двома гросмейстерами", - заявили в Міжнародній шаховій федерації (FIDE).

Перші дві партії фінального матчу виграв Карлсен, після цього двічі переміг Непомнящий. Три додаткові партії завершилися з нічиєю. У підсумку Карлсен запропонував росіянину розділити титул.

"Ми досягли моменту, коли це був довгий день. Ми зіграли багато ігор, ми зіграли три нічиї, і я відчував, що можу продовжувати грати. Але це було гарне рішення поділитися виграшем, це був хороший спосіб завершити це", - заявив Карлсен.

Карлсен виграв свій восьмий титул чемпіона світу з бліцу, а Непомнящий заслужено отримав свій перший. Це перший особистий титул чемпіона світу з шахів, який коли-небудь був розділений.

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