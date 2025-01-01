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Уперше в історії шахів: чемпіонами світу з бліцу стали одночасно два гравці

Київ • УНН

 • 29941 перегляди

Магнус Карлсен і Ян Непомнящий вперше в історії FIDE погодились розділити титул чемпіона світу з бліцу 2024 року. Рішення було прийнято після нічийного результату в додаткових партіях фінального матчу.

Гроссмейстери Магнус Карлсен і Ян Непомнящий погодилися розділити титул чемпіона світу FIDE з бліцу 2024 року. Цей випадок став першим в історії Міжнародної федерації шахів. Про це пише УНН із посиланням на FIDE та Chess

"Уперше в історії титул... буде розділено між двома гросмейстерами", - заявили в Міжнародній шаховій федерації (FIDE).

Перші дві партії фінального матчу виграв Карлсен, після цього двічі переміг Непомнящий. Три додаткові партії завершилися з нічиєю. У підсумку Карлсен запропонував росіянину розділити титул.

"Ми досягли моменту, коли це був довгий день. Ми зіграли багато ігор, ми зіграли три нічиї, і я відчував, що можу продовжувати грати. Але це було гарне рішення поділитися виграшем, це був хороший спосіб завершити це", - заявив Карлсен. 

 Карлсен виграв свій восьмий титул чемпіона світу з бліцу, а Непомнящий заслужено отримав свій перший. Це перший особистий титул чемпіона світу з шахів, який коли-небудь був розділений.

Колишню зірку Манчестер Юнайтед звільнено з Плімут Аргайл після серії невдач у Чемпіоншипі31.12.24, 18:56 • 30431 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Спорт

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