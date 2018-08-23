Впервые за пять лет в "Donbass Open Cup" примет участие иностранный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Дружковке в период с 6 по 8 сентября пройдет седьмой розыгрыш традиционного предсезонного турнира “Donbass Open Cup”, сообщает УНН со ссылкой на сайт донецкого клуба.
Впервые с 2013 года в розыгрыше Кубка примут участие не только украинские команды, но и иностранный — латвийский “Земгале”.
Кроме того, за трофей поборются украинские команды: “Белый Барс”, “Донбасс” и “Кременчуг”.
Отметим, что ХК “Земгале” основан в 2002 году при Елгавской ледовой спортивной школе. Выступает в Латвийской хоккейной лиге. Болельщикам Донецка “Земгале” известен с 2015 года, когда “Донбасс” в рамках подготовки к сезону провел серию товарищеских поединков в Латвии и победил “Земгале” 7:5.