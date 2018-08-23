Вперше за п'ять років в "Donbass Open Cup" візьме участь іноземний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Дружківці в період з 6 по 8 вересня пройде сьомий розіграш традиційного передсезонного турніру “Donbass Open Cup”, повідомляє УНН з посиланням на сайт донецького клубу.
Вперше з 2013 року в розіграші Кубка візьмуть участь не тільки українські команди, а й іноземний — латвійський “Земгале”.
Крім того, за трофей поборються українські команди: “Білий Барс”, “Донбас” і “Кременчук”.
Зазначимо, що ХК “Земгале” заснований в 2002 році при Єлгавської льодової спортивної школи. Виступає в Латвійській хокейній лізі. Уболівальникам донеччан “Земгале” відомий з 2015 року, коли “Донбас” в рамках підготовки до сезону провів серію товариських поєдинків в Латвії та переміг “Земгале” 7:5.