Впервые в Украине: в Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Черновцах 9 марта, мобильная бригада инспекторов впервые в Украине выписала протокол с высокой суммой штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 5 100 гривен) за нарушение карантина. Об этом рассказала начальница Госпотребслужбы Черновицкой области Анжела Косован, пишет УНН.
Детали
Штраф был выписан на продовольственный магазин в Черновцах. Продавцов наказали за то, что обслуживали покупателей без масок и не реагировали на замечания инспекторов.
По словам чиновницы, работники магазина не придерживались масочного режима, продавали товары людям без масок. На замечание инспекторов работники гастронома не реагировали. Поэтому мобильная бригада впервые составила такой крупный штраф.
Цитата
"Согласно ст.46 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" за нарушение соблюдения масочного режима определены суммы штрафов от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. За установленные нарушения санитарных норм на руководителя продовольственного магазина составлен протокол, решение будет вынесено в течение 15 дней", - добавила Анжела Косован.
Напомним, в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за обслуживание клиентов без масок.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающие нос и рот.