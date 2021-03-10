Вперше в Україні: у Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Чернівцях 9 березня, мобільна бригада інспекторів вперше в Україні виписала протокол з високою сумою штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 5100 гривень) за порушення карантину. Про це розповіла начальниця Держспоживслужби Чернівецької області Анжела Косован, пише УНН.
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Штраф було виписано на продовольчий магазин у Чернівцях. Продавців покарали за те, що обслуговували покупців без масок і не реагували на зауваження інспекторів.
За словами чиновниці, працівники магазину не дотримувалися масочного режиму, продавали товари людям без масок. На зауваження інспекторів працівники гастроному не реагували. Тому мобільна бригада вперше склала такий великий штраф.
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"Згідно зі ст.46 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за порушення дотримання маскового режиму визначені суми штрафів від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За встановлені порушення санітарних норм на керівника продовольчого магазину складено протокол, постанова буде винесена впродовж 15 днів", - додала Анжела Косован.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи від 170 до 255 грн за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот.