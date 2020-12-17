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Нардепи посилили відповідальність підприємців за відсутність масок у клієнтів та персоналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада в четвер ухвалила в цілому законопроект № 3890 про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі. Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Нардепи посилили відповідальність підприємців за відсутність масок у клієнтів та персоналу

Проектом закону передбачено внесення змін до ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", згідно з якими відтепер за допуск особи у громадські місця, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, без попередження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, або за відсутність реагування на перебування у таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту - юридична особа, фізична особа - підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передбачено також, що за обслуговування споживачів у період дії карантину, працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, юридична особа, фізична особа – підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи від 170 до 255 грн за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот.

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