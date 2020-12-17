Нардепи посилили відповідальність підприємців за відсутність масок у клієнтів та персоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада в четвер ухвалила в цілому законопроект № 3890 про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі. Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону передбачено внесення змін до ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", згідно з якими відтепер за допуск особи у громадські місця, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, без попередження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, або за відсутність реагування на перебування у таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту - юридична особа, фізична особа - підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Передбачено також, що за обслуговування споживачів у період дії карантину, працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, юридична особа, фізична особа – підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи від 170 до 255 грн за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот.