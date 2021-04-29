Впервые в сезоне: "Будивельник" потерпел поражение от "Прометей"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. БК "Прометей" провел домашний поединок с киевским "Строителем" в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Украины, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Команда Ронен Гинзбург провела мощную первую четверть, за счет которой сумела завладеть преимуществом до большого перерыва — 47:38.
Вторая половина проходила под диктовку хозяев. “Прометей” демонстрировал игру высокого качества в нападении. Команда из Каменского атаковала с высоким процентом из-за дуги, реализовав 12 из 24 трехочковых, отлично двигала мяч (28 ассистов) и результативно работала в трехсекундной, набрав 52 очка в “краске” соперника.
Таким образом, “Прометей” впервые в сезоне победил “Строитель”, выиграв последний матч сезонной серии со счетом 98:78.
Дополнение
Команды имеют шансы встретиться в первом раунде плей-офф, ведь “Прометей” идет третьим (25 выигрышей), а “Строитель” шестым (21).