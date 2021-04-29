Вперше в сезоні: “Будівельник” зазнав поразки від “Прометею”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. БК “Прометей” провів домашній поєдинок із київським “Будівельником” у рамках регулярного чемпіонату Суперліги України, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Команда Ронена Гінзбурга провела потужну першу чверть, за рахунок якої зуміла заволодіти перевагою до великої перерви — 47:38.

Друга половина проходила під диктовку господарів. “Прометей” демонстрував гру високої якості в нападі. Команда з Кам’янського атакувала з високим відсотком з-за дуги, реалізувавши 12 з 24 триочкових, відмінно рухала м’яч (28 ассистів) та результативно працювала у трисекундній, набравши 52 очки в “фарбі” суперника.

Таким чином, “Прометей” вперше в сезоні переміг “Будівельник”, вигравши останній матч сезонної серії з рахунком 98:78.

Доповнення

Команди мають шанси зустрітися у першому раунді плей-офф, адже “Прометей” йде третім (25 виграшів), а “Будівельник” шостим (21).

Українські Національні Новини

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