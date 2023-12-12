Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Сейчас прямо на наших глазах реализуются противоправные схемы, за которые глава налогового комитета Даниил Гетманцев должен был бы стать фигурантом расследований, а нынешний министр финансов - объяснять, почему налоговой политикой занимался нардеп. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт, аналитик Павел Себастьянович.

Я очень надеюсь, что после смены власти Гетманцев еще долго будет мелькать на страницах и экранах СМИ - расследовать его наследие будет и БЭБ, и ГБР, и НАБУ. Министр финансов Марченко будет объяснять, по какой причине налоговой и таможенной политикой занимался не сам министр, а глава налогового комитета - считает Себастьянович.

Он привел перечень основных противоправных схем, "за которыми мы наблюдаем в прямом эфире прямо во время войны":

- фиктивный экспорт (это когда документы прошли таможню, а товар не перемещался);

- регистрация фиктивного НДС от фиктивных компаний;

- возврат НДС с фиктивного экспорта;

- экспорт товара по фиктивным документам с фиктивным НДС;

- реальный возврат НДС по фиктивным документам;

- скрутки (импортные бананы превращаются в экспортное зерно);

- отказ в регистрации налоговой накладной и конфискация НДС;

- предоставление статуса "рисковый" как черной метки - организация схем разблокировки;

- организация схем по выводу из статуса "рисковый".

"Для таких схем необходимо объединить кабинеты, как выразился Гетманцев, то есть восстановить Минсдох (Министр доходов и сборов Украины - было образовано в правительстве Николая Азарова. Первым главой стал Александр Клименко, которого, в частности, подозревают в выводе из бюджета Украины 12 млрд долл. - ред), то есть объединить таможню и налоговую. Все руководители налоговой и таможни должны быть трудоустроены как в.и.о., для быстрого увольнения несогласных", - пояснил аналитик замысел, который по его мнению хочет реализовать Гетманцев.

Себастьянович также перечислил особенности украинской налоговой системы:

- НДС в Украине уплачивается авансом;

- Налог на прибыль в Украине для некоторых видов бизнеса уплачивается авансом;

- Налоговая может "попросить" вас заплатить налог на прибыль авансом;

- После блокировки (конфискации НДС) если предприятие не предпримет сверхусилий, деньги никогда не вернутся;

- Введение института "вины". Несмотря на то, что в УК есть четкое определение вины, которую могут установить исключительно следствие и суд, в Украине вина устанавливается единоличным решением работника налоговой службы;

- Введение налоговых проверок проведения плательщиком операций с нерезидентами на предмет, есть ли у них разумная экономическая причина (деловая цель);

- Установление ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых лет.

"Это не полный перечень всех схем и нововведений господина Гетманцева, думаю, у него еще много идей, как "улучшить" бизнес-климат в Украине. Докторство и профессорство господина явно не пошло на пользу украинскому государству. Иногда может казаться, что налоговая система - это что-то второстепенное, что особо не влияет на уровень жизни, на эмиграцию, на занятость населения, но это не так. Налоговая система определяет, будут ли в стране открываться новые предприятия и создаваться рабочие места, будут ли приходить инвестиции и технологии. В ту систему, которую создали господин Азаров, господин Клименко, господин Гетманцев, никогда и никто приходить и инвестировать не будет. За время существования этой налоговой системы страну покидали украинцы со скоростью 500 000 человек в год. Миллионы талантливых, трудолюбивых, законопослушных вынуждены были покинуть родину просто потому, что здесь не поощряются и не вознаграждаются эти качества. А в Польше - вознаграждаются. И в Литве вознаграждаются. В цивилизованном мире вознаграждается добро и наказывается зло. В Украине пока все наоборот", - резюмировал эксперт.

Добавим

Эксперты и представители бизнеса неоднократно заявляли о влиянии главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева на налоговую службу. В частности, именно Гетманцева называют причастным к массовой блокировке налоговых накладных.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, а просто помогает предпринимателям.