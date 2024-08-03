Уже сегодня в 15:30 матчем между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами» стартует очередной розыгрыш сезона Украинской премьер лиги. В этом сезоне в высший дивизион удалось вернуться «Ингульцу» и обновленным «Карпатам», а также дебютирует в высшей лиге столичный «Левый берег». УНН решил рассказать о подготовке команд к новому сезону УПЛ, трансферных подписаниях, прогнозах букмекеров, и где смотреть матчи Премьер-лиги.

«Верес» - «Карпаты»

Открывать новый сезон УПЛ выпало «Вересу» с «Карпатами», которые сыграют на ровенском «Авангарде». Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В прошлом сезоне «Верес» занял в УПЛ 13 место в турнирной таблице, что позволило команде сыграть переходные матчи за право выступать в Премьер-лиге. Ровенский клуб в стыковых матчах победил «Эпицентр», что позволило сохранить право выступать в высшем дивизионе.

«Верес» победил 4:2 по сумме двух матчей и сохранил место в Премьер-лиге, а „Эпицентр“ - остался в Первой лиге.

Зато «Карпаты» заняли второе место в чемпионате Первой лиги, что позволило «львам» повыситься в классе.

Отметим, что перед стартом сезона главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич, который 5 раз возглавлял львовский клуб, покинул свой пост. Новым коучем назначен Владислав Лупашко, который до этого тренировал «Ингулец».

За новую историю «Карпат», команды пересекались только трижды и то было это в товарищеских играх. Однажды команды сыграли вничью - 1:1 и дважды победили «Карпаты» - 3:0 и 2:1.

«Верес» в „предсезонке“ провел 8 матчей, в которых дважды победил, однажды сыграл вничью, а остальные матчи проиграл. «Карпаты» провели 6 контрольных матчей, в которых победили лишь один раз, трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

Летом «Верес» пригласил группу новичков - опытных Руслана Степанюка, Романа Гончаренко, а также вратаря Андрея Кожухаря и центрального полузащитника Георги Куция. Однако, клуб потерял несколько ключевых исполнителей - вратаря Евгения Паста, защитников Василия Курка, Жулио Сезара, Дениса Балана, полузащитников Андрея Кухарука, Евгения Банаду, Александра Кучеренко и нападающего Михаила Шестакова.

«Карпаты» также хорошо укомплектовались перед стартом УПЛ, подписав Александра Кемкина, Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Ореста Кузыка, Рикардо Альвареса, Стенио и Максима Мельниченко, который является капитаном сборной Украины U-19, полуфиналистом Евро-2024.

Максим Мельниченко (игрок ФК «Карпаты», капитан сборной Украины U-19)

Букмекеры дают одинаковые коэффициенты на победу команд. На победу «Вереса» - 2,67, а на «Карпат» - 2,82. На ничью - 3,35.

Матч между «Карпатами» и «Вересом» в благотворительной игре прошлого года

«Кривбасс» - «Черноморец»

Второй матч первого тура УПЛ и заключительный игрового дня состоится в Кривом Роге между «Кривбассом» и одесским «Черноморцем». В прошлом сезоне криворожская команда стала, наверное, главным открытием, ведь половину сезона боролась за высшие награды. В результате подопечным Юрия Вернидуба удалось завоевать бронзовые медали чемпионата, уступив лишь таким грандам, как «Динамо» и «Шахтер».

«Черноморец» в прошлом сезоне занял 12 место.

Отметим, что третье место позволило «Кривбассу» попасть в еврокубки - 8 августа криворожский клуб сыграет против чешской «Виктории Пльзень» за право выступать в Лиге Европы.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

После восстановления «Кривбасса» в 2020 году, который был сформирован на базе другой криворожской команды - «Горняк», команды провели между собой 5 матчей, один из которых - в Кубке Украины.

В трех матчах победу одержал «Кривбасс», а «Черноморец» однажды переиграл криворожский клуб в чемпионате Украины и однажды в кубке.

Соперники встречались дважды в прошлом чемпионате, и тогда оба поединка остались за красно-белыми: 1:0 - дома, 2:1 - на выезде.

«Кривбасс» провел 7 спаррингов в это межсезонье, где победил три раза, трижды сыграл вничью и однажды проиграл.

«Черноморец» на сборах провел на одну игру больше, чем „Кривбасс“, в которых трижды победил, дважды сыграл вничью и трижды проиграл.

Отметим, что обе команды перед стартом команды потеряли своих ключевых исполнителей. Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный перешел в житомирское «Полесье», а «Черноморец» потерял левого защитника, который перешел в киевское «Динамо», Максима Брагару.

Даниил Безкоровайный

Максим Брагару (справа)

Кроме Бескоровайного, лагерь команды из Кривого Рога покинули Никита Татарков, Роман Дебелко и Виктор Близниченко, который вернулся из аренды в "Динамо".

Зато криворожанам удалось подписать новых игроков, среди которых - Александр Драмбаев, Игорь Снурницын, Александр Романчук, Бакари Конате, Матео Аморозо.

Одесситам удалось подписать ряд свободных агентов, а также взять несколько игроков в аренду, в частности, Богдана Билошевского, Дениса Янакова, Алексея Хобленко, Даниила Удода, а также опытных Артура Рудько и Богдана Бутко.

Букмекеры отдают «Кривбассу» уверенную победу - коэффициент 1,38. На победу «Черноморца» можно поставить с коэффициентом 9, а на ничью дают 5,1.

«Кривбасс» - „Черноморец“ прошлого сезона

«ЛНЗ» - „Левый берег“

Второй день первого тура откроет поединок между черкасским «ЛНЗ» и киевским «Левым берегом». Отметим, что новичку УПЛ «Левому берегу» удалось пробиться в высшую лигу благодаря снятию с чемпионата «Днепр-1», а также победе в «кубке четырех», в котором разыгрывалась путевка в Премьер-лигу. «ЛНЗ» в прошлом сезоне занял 7 место.

Киевляне в полуфинале обыграли в серии пенальти «Металлист-1925», а в финале разгромно победили «Минай» - 3:0.

«ЛНЗ» и „Левый берег“ официально пересекались дважды еще во времена выступления обеих команд во Второй лиге Украины. Тогда команды одержали по одной победе. В июле этого года команды сыграли товарищеский матч, где сильнее оказался «ЛНЗ» - 2:1.

Перед стартом сезона «ЛНЗ» провел 7 товарищеских поединков, в которых победил 4 раза, однажды сыграл вничью и дважды проиграл.

«Левый берег» на сборах провел всего 4 игры, в которых одержал две победы, сыграл вничью и уступил „ЛНЗ“.

Матч начнется в 13:00 на «Черкассы-Арена». Букмекеры отдают предпочтение «ЛНЗ», на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,7. На ничью дают - 3,9, а на победу «Левого берега» - 5,5.

«ЛНЗ» против „Левого берега“ в товарищеском матче

«Ворскла» - «Шахтер»

Следующий матч состоится в Полтаве в 15:30, где местная команда «Ворскла» будет принимать донецкий «Шахтер». В прошлом сезоне в рамках УПЛ команды пересекались дважды, где сильнее, хоть с минимальным счетом, оказывались «горняки» - 2:1 и 1:0. Также в финале кубка Украины «Шахтер» переиграл «Ворсклу» со счетом - 2:1.

Всего команды провели 67 игр в чемпионате и кубке Украины, в которых 48 побед одержал «Шахтер», а также 7 побед - «Ворскла». Еще в 12 матчах была зафиксирована ничья. Разница мячей - 163:42 в пользу «Шахтера».

В прошлом сезоне «Шахтер» стал чемпионом УПЛ, а «Ворскла» заняла 9 место.

По сравнению с прошлым сезоном в составе "Ворсклы" произошло много изменений. В "Верес" перешел лучший бомбардир Степанюк (7 голов в прошлом чемпионате УПЛ), завершили свои отношения с полтавчанами Наджиб Якубу, Фелипе Родригес, Сантана, Амилкар Коджови, повесил бутсы на гвоздь старожил клуба Владимир Чеснаков, который провел в "Ворскле" всю карьеру, сыграв 416 матчей, в которых забил 17 голов.

Владимир Чеснаков

Зато присоединились к команде Сергея Долганского два бывших представителя «Черноморца» (защитник Лука Гучек и нападающий Самсон Иеде), форварды Демип Шкриель (из Черногории) и Денис Ндукве («Полесье»), защитник Александр Черноморец («Колос»).

В 5 матчах, которые «Ворскла» провела в межсезонье, «ворскляне» ни разу не проиграли - 4 победы, одна ничья.

В это межсезонье «Шахтер» вернул из аренды ряд своих воспитанников, а также подписал несколько игроков, в частности в аренду из немецкого «Вольфсбурга» пришел центральный полузащитник Бартол Франьич, а также приобрели из «Сфаксьена» защитника Алаа Грама, вратаря «Колоса» Кирилла Фесюна. Также «горняков» покинули две легенды клуба - Дмитрий Чигринский и Ярослав Ракицкий.

Контрольные игры "Шахтер" провел с более именитыми соперниками, в отличие от "Ворсклы". В частности дончане провели две игры с загребским "Динамо", в которых сыграли вничью и проиграли (2:2 и 0:1).

Также «Шахтер» проиграл английскому «Ипсвичу» - 0:1 и дважды победил турецкие гранды - «Бешикташ» и «Ризеспор» - 1:0 и 5:0 соответственно.

Букмекеры отдают «горнякам» уверенную победу, на которую можно поставить с коэффициентом - 1,34. На победу «Ворсклы» букмекеры дают коэффициент 11,5, а на ничью - 5,8.

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан забивает гол в ворота Павла Исенко

«Оболонь» - «Колос»

Матч между столичной «Оболонью» и ковалевским «Колосом» состоится в 15:30 в Киеве на «Оболонь Арене». В прошлом сезоне встречи между командами завершились «сухими нулями» на табло. Всего же в рамках УПЛ команды встречались два раза.

Также команды встречались в Первой-лиге, где преимущество в победах имеет «Колос» - четыре победы, одна ничья и однажды «Оболонь» оказалась сильнее.

Ковалевский клуб в межсезонье провел ряд спаррингов с украинскими клубами, в которых победили четыре раза, дважды сыграли вничью и однажды уступили с минимальным счетом «ЛНЗ» - 1:2.

Как уже отмечалось, команду покинули вратарь Кирилл Фесюн, Роман Гончаренко, Александр Черноморец, Андрей Богданов, Вадим Милько, который перешел в тренерский штаб юношеской команды, Богдан Тотовицкий и форвард Ранжел.

Фесюн в форме «Шахтера»

Однако, «Колос» пополнился и рядом новых исполнителей, в частности из «Днепр-1» перешел форвард Максим Третьяков, из грузинского «Дила Гори» перешел полузащитник Ника Гагнидзе, а также свободным агентом подписали опытного Игоря Харатина.

После сохранения прописки в УПЛ через стыковые матчи с «Левым Берегом» футболисты «Оболони» (заняли 13 место в чемпионате) сыграли на сборах 7 матчей, в которых в первых трех матчах проиграли, после чего одержали четыре победы.

Главная потеря «Оболони» - бомбардир Игорь Краснопир, который забил за киевлян 6 голов в прошлом сезоне. Краснопир перешел в «Рух», а также уже успел отметиться голом на Олимпийских играх в Париже в матче против Марокко.

Игорь Краснопир

В «Эпицентр» уехал центральный полузащитник Евгений Запорожец, завершился контракт у правого защитника Дмитрия Нагиева, а также закончил карьеру опытный вратарь Артем Кичак.

Зато из «Руха» прибыл молодой нападающий Денис Теслюк, из «Вереса» - опытный защитник Василий Курко, из «Миная» - опорный полузащитник Вадим Витенчук, из «Металлиста 1925» - атакующий универсал Константин Бычек.

Букмекеры не могут выявить сильнейшего в этой паре, поэтому на победу обеих команд дают одинаковый коэффициент - 2,9. На ничью - 2,9.

«Колос» - „Оболонь“

«Заря» - «Ингулец»

Заключительный матч первого тура в Киеве на арене «Динамо им. В. Лобановского» сыграют луганская «Заря» и петровский «Ингулец», который вернулся в УПЛ после годичного перерыва. Матч начнется в 18:00.

Отметим, что во время прошлой кампании луганчане принимали своих соперников на арене "Левый Берег", но президент киевлян Николай Лавренко сообщил, что стадион киевской команды отдадут в аренду только донецкому "Шахтеру".

Всего в рамках УПЛ "Заря" и "Ингулец" встречались 6 раз, в которых луганчане одержали 4 победы, однажды была зафиксирована ничья, а также однажды оказалась сильнее команда из Петрово.

В межсезонье «Заря» сыграла 7 матчей, в которых удалось победить дважды, трижды сыграть вничью и дважды проиграть.

Перед стартом сезона «Заря» взяла в аренду двух игроков киевского «Динамо» - форварда Бенито и Алексея Гусева. Также была продлена аренда атакующего полузащитника «Динамо» Артема Слесаря. Луганчане также снова взяли в аренду у киевлян полузащитника Александра Яцика и нападающего Игоря Горбача.

«Ингулец» на сборах провел всего четыре игры, в которых однажды победил, дважды проиграл и сыграл вничью.

Букмекеры отдают предпочтение "Заре" - 1,8 коэффициент на победу луганчан. На победу "Ингульца" - 4,35, а на ничью 3,7.

«Ингулец» - „Заря“ в сезоне 2020/2021, когда луганчане обыграли соперника 5:1

Перенесенные матчи

Матчи между «Александрией» и «Динамо», а также между «Рухом» и «Полесьем» были перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.

Все матчи можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).