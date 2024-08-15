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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 13:08  •  35843 просмотра

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Укргидроэнерго объявило закупку юридических услуг для международного арбитража по Каховской ГЭС. Ожидаемая стоимость - 365 млн грн, срок предоставления услуг - до конца 2031 года.

Укргидроэнерго объявило закупку услуг по обеспечению юридического представительства в международном арбитраже по вопросам возмещения потерь, вызванных уничтожением Каховской гидроэлектростанции, которую взорвали российские оккупационные войска в июне прошлого года. Ожидаемая стоимость закупки - 365 436 605 гривен без НДС, передает УНН.

Детали

После подрыва плотины Каховской ГЭС, что считается крупнейшей техногенной катастрофой со времен Второй мировой войны, Укргидроэнерго инициировало арбитражное разбирательство против российской федерации.

В марте 2024 года было направлено официальное уведомление правительству и другим официальным лицам россии о разрешении спора в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и россии о взаимной защите инвестиций.

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Как следует из практики разрешения аналогичных споров, рассмотрение этого дела продлится много лет и именно поэтому, компания ожидает получить надежного и профессионального партнера, с которым уверенно будет проходить этот тяжелый, но очень важный процесс, который, в том числе, является необходимым для привлечения к ответственности лиц, виновных в этой катастрофе. 

"Укргидроэнерго приглашает ведущие национальные и международные юридические компании принять участие в тендере. Предпочтение отдается фирмам с опытом успешного представительства в инвестиционных и международных коммерческих арбитражах. Предлагаем всем заинтересованным юридическим компаниям ознакомиться с условиями тендера и подать свои предложения. Если возникнут дополнительные вопросы, их можно отправить через систему Prozorro не позднее чем за 10 дней до завершения срока подачи заявок", - говорится в сообщении.

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Добавим

Как указано в тендерной документации, речь идет о ряде услуг от предоставления экспертной оценки до юридического сопровождения. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - 31 декабря 2031 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
ukrgidroenergoУкргидроэнерго
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