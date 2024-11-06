Возле границы с Румынией нашли тело мужчины: что известно
Киев • УНН
Вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело мужчины из Черниговской области 1980 года рождения. По предварительным данным, погибший пытался нелегально пересечь границу.
Вблизи границы Украины с Румынией обнаружили тело мужчины из Черниговской области, предполагается, что погибший пытался нелегально пересечь границу, его тело пролежало в лесу не один месяц, сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.
Детали
"Вблизи границы с Румынией обнаружено очередное тело погибшего мужчины. О находке сообщили пограничникам местные жители. Тело, которое пролежало в лесу не один месяц, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 г.р. с Черниговщины", - указали в ГПСУ.
Предварительно предполагается, что мужчина пытался незаконно пересечь границу.
В ГПСУ отметили, что пересечение границы вне пунктов пропуска - не только незаконное, но и опасное для жизни.
41-й случай: в Тисе обнаружили еще одного утопленника29 августа 2024, 14:07 • 14445 просмотров