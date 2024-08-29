41-й случай: в Тисе обнаружили еще одного утопленника

На границе с Венгрией обнаружено тело украинца, который утонул при попытке пересечь реку Тиса. Это 41-й случай гибели при нелегальном пересечении границы с начала полномасштабного вторжения, сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

«Во время попытки преодоления Тисы погиб еще один человек. Об утопленнике в реке пограничникам сообщили венгерские коллеги. При себе мужчина имел украинский загранпаспорт», - сообщили в ГПСУ.

Сообщается, что в Тисе на границе с Венгрией тело 23-летнего украинца обнаружили 26 августа.

«С начала августа это уже третий случай гибели при попытке преодоления Тисы. Двух предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы», - указали в ГПСУ.

С начала полномасштабного вторжения, как указано, «это уже сорок первый случай обнаружения утопленников, которые пытались незаконно пересечь границу по Тисе».

«Еще раз предостерегаем, что такие попытки угрожают вашей жизни и здоровью», - подчеркнули в ГПСУ.

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