41-й випадок: у Тисі виявили ще одного потопельника
Київ • УНН
На кордоні з Угорщиною виявлено тіло українця, який потонув при спробі перетнути річку Тису. Це 41-й випадок загибелі при нелегальному перетині кордону з початку повномасштабного вторгнення.
На кордоні з Угорщиною виявлено тіло українця, який потонув при спробі перетнути річку Тису. Це 41-й випадок загибелі при нелегальному перетині кордону з початку повномасштабного вторгнення, повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, пише УНН.
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"Під час спроби подолання Тиси загинула ще одна людина. Про потопельника в річці прикордонників повідомили угорські колеги. При собі чоловік мав український закордонний паспорт", - повідомили у ДПСУ.
Повідомляється, що у Тисі на кордоні з Угорщиною тіло 23-річного українця виявили 26 серпня.
"Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону", - вказали у ДПСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення, як вказано, "це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою".
"Вкотре застерігаємо, що такі спроби загрожують вашому життю та здоровʼю", - підкреслили у ДПСУ.
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