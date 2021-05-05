Возили кокаин оптовыми партиями из Латинской Америки в Украину и ЕС: разоблачили наркогруппу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине нейтрализовали международную наркогруппировку, которая переправляла кокаин из Латинской Америки в Украину и ЕС. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
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"СБУ заблокировала транснациональный канал контрабандной переправки наркотиков в Украину и ЕС. В ходе многоэтапной спецоперации у злоумышленников изъято оптовые партии кокаина общей стоимостью более 10 млн грн по ценам черного рынка", - сообщили в спецслужбе.
Детали
По предварительным данным следствия, контрабандный трафик организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники, по данным СБУ, через собственную разветвленную сеть наркокурьеров, перевозили кокаин из одной из стран Латинской Америки в нашу страну и Евросоюза.
В течение 2020-2021 годов сотрудники СБУ задержали основных активных участников наркогруппы.
"Так, в международном аэропорту "Борисполь" задержали двух злоумышленников на попытке контрабандной переправки в Украину почти 1,5 кг кокаина, который они прятали в личных вещах. В апреле сотрудники СБУ задержали наркокурьера, который пытался перевезти через госграницу нашей страны более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте", - рассказали в СБУ.
На завершающем этапе спецоперации, как указано, проведено 16 обысков по местам пребывания участников группировки в Киеве, а также в Киевской и Винницкой областях. Во время следственных действий правоохранители обнаружили:
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- наркотические средства и психотропные вещества;
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- оборудование для изготовления брекетов из наркотиков;
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- деньги, полученные преступным путем;
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- черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
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Через разоблачения и задержания "курьеров", сотрудники СБУ задокументировали причастность лидеров преступной группировки к международному наркобизнесу.
В рамках уголовного провождения, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Дополнение
В декабре в Украине, в Одесской области, в фруктах нашли крупную партию кокаина из Эквадора на около 12 млн долларов.
Так, в прошлом году только в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось выявить более 500 кг кокаина.