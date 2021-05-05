Возили кокаїн оптовими партіями з Латинської Америки до України і ЄС: викрили наркогрупу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні нейтралізували міжнародне наркоугруповання, яке переправляло кокаїн з Латинської Америки в Україну та ЄС. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
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"СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків в Україну та ЄС. У ході багатоетапної спецоперації у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну загальною вартістю понад 10 млн грн за цінами чорного ринку", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, за даними СБУ, через власну розгалужену мережу наркокур’єрів, перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки до нашої держави та Євросоюзу.
Упродовж 2020-2021 років співробітники СБУ затримали основних активних учасників наркогрупи.
"Так, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони приховували в особистих речах. У квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті", - розповіли у СБУ.
На завершальному етапі спецоперації, як вказано, проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. Під час слідчих дій правоохоронці виявили:
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- наркотичні засоби та психотропні речовини;
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- обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків;
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- гроші, одержані злочинним шляхом;
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- чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
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Через викриття і затримання “кур’єрів”, співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.
У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Доповнення
У грудні в Україні, в Одеській області, в фруктах знайшли велику партію кокаїну з Еквадору на близько 12 млн доларів.
Так, у минулому році тільки в морських портах Одеської області співробітникам Держприкордонслужби вдалося виявити понад 500 кг кокаїну.