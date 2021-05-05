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Возили кокаїн оптовими партіями з Латинської Америки до України і ЄС: викрили наркогрупу

Возили кокаїн оптовими партіями з Латинської Америки до України і ЄС: викрили наркогрупу

Київ • УНН

 • 14185 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні нейтралізували міжнародне наркоугруповання, яке переправляло кокаїн з Латинської Америки в Україну та ЄС. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

Цитата:

"СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків в Україну та ЄС. У ході багатоетапної спецоперації у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну загальною вартістю понад 10 млн грн за цінами чорного ринку", - повідомили у спецслужбі.

Деталі

За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, за даними СБУ, через власну розгалужену мережу наркокур’єрів, перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки до нашої держави та Євросоюзу.

Упродовж 2020-2021 років співробітники СБУ затримали основних активних учасників наркогрупи.

"Так, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони приховували в особистих речах. У квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті", - розповіли у СБУ.

На завершальному етапі спецоперації, як вказано, проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. Під час слідчих дій правоохоронці виявили:

  • наркотичні засоби та психотропні речовини;
  • обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків;
  • гроші, одержані злочинним шляхом;
  • чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Через викриття і затримання “кур’єрів”, співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.

У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Доповнення

У грудні в Україні, в Одеській області, в фруктах знайшли велику партію кокаїну з Еквадору на близько 12 млн доларів.

Так, у минулому році тільки в морських портах Одеської області співробітникам Держприкордонслужби вдалося виявити понад 500 кг кокаїну.

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