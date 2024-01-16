Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях

Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что на Сумщине передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины и Херсонщины. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram, передает УНН.

"Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!" сообщили в Воздушных Силах.

Также сообщают о вражеском БпЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины и еще одна группа дронов движется с Херсонщины.

В результате вражеской атаки БПЛА на Запорожье ранена женщина