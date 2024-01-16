Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях
Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружены две группы вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые движутся в разных регионах. Сообщается, что БПЛА движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей из Сумской области, а из Херсонской области - в северо-западном направлении.
Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой
Президент Украины Зеленский встретился с президентом Польши Дудой в Давосе, чтобы обсудить европейскую интеграцию Украины и скоординировать позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Дуда заверил в поддержке Украины и предстоящих переговорах с премьер-министром Туском.
Умеров рассказал главе Пентагона, как ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем
Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал Министра обороны США Ллойда Остина об успешном сбитии украинскими военными российского самолета А-50 над Азовским морем. Они также обсудили обновление фортификационных сооружений и средств противовоздушной обороны.
Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии
Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков 16 января возросло до 16, две женщины находятся в критическом состоянии. Потенциально под завалами может быть больше жертв.
Премьер Словакии заявил, что не допустит ограничения права Венгрии в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать Венгрию в отстаивании ее права голоса в Европейском Союзе. Фицо назвал предложения по ограничению прав Венгрии атакой на суверенитет и интересы страны.
Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11
Количество пострадавших от удара российской армии по Харькову возросло до 11 человек, причем больше всего пострадала жилая инфраструктура в центре города. Аварийные службы все еще осматривают места повреждений.
США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена
Американские военные уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты Хути в Йемене, которые были готовы к запуску. Эта акция стала следствием постоянных нападений хуситов на суда в Красном море, которые нарушают мировое судоходство и вызывают опасения относительно глобальной инфляции и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших
российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.
Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой парламентской делегации Латвии Дайгой Мериной, чтобы обсудить укрепление государственных границ и предстоящий саммит НАТО. Умеров выразил благодарность за поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией.
Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы
российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.