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Повітряні сили повідомили про дві групи ворожих БпЛА в кількох областях

Повітряні сили повідомили про дві групи ворожих БпЛА в кількох областях

Київ • УНН

 • 28551 перегляди

Військово-повітряні сили повідомили, що виявлено дві групи ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які рухаються в різних регіонах. Повідомляється, що БПЛА рухаються в напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей з Сумської області, а з Херсонської області - у північно-західному напрямку.

Повітряні сили увечері 16 січня попередили, що на Сумщині пересувається БпЛА невстановленого типу та "Шахеди" у напрямку Дніпропетровщини та Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram, передає УНН. 

"Увага! Рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!"

повідомили у Повітряних Силах.

Також повідомляють про ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі Сумщини та ще одна група дронів рухається із Херсонщини.

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Запоріжжя поранено жінку16.01.24, 08:38 • 120972 перегляди

"Ще одна група ворожих БпЛА типу "Shahed" рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку!"

додали у Повітряних Силах. 
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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