Повітряні сили повідомили про дві групи ворожих БпЛА в кількох областях

Повітряні сили увечері 16 січня попередили, що на Сумщині пересувається БпЛА невстановленого типу та "Шахеди" у напрямку Дніпропетровщини та Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram, передає УНН.

"Увага! Рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!" повідомили у Повітряних Силах.

Також повідомляють про ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі Сумщини та ще одна група дронів рухається із Херсонщини.

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