Повітряні сили повідомили про дві групи ворожих БпЛА в кількох областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили повідомили, що виявлено дві групи ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які рухаються в різних регіонах. Повідомляється, що БПЛА рухаються в напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей з Сумської області, а з Херсонської області - у північно-західному напрямку.
Повітряні сили увечері 16 січня попередили, що на Сумщині пересувається БпЛА невстановленого типу та "Шахеди" у напрямку Дніпропетровщини та Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram, передає УНН.
"Увага! Рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!"
Також повідомляють про ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі Сумщини та ще одна група дронів рухається із Херсонщини.
Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Запоріжжя поранено жінку16.01.24, 08:38 • 120972 перегляди
"Ще одна група ворожих БпЛА типу "Shahed" рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку!"