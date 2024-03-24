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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в районах, где объявлена воздушная тревога
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в районах, где объявлена воздушная тревога, и призывают население не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк
Прошлой ночью максимальная концентрация беспилотников наблюдалась в Днепропетровской области во время второй волны российских воздушных атак на Украину.
Ситуация на Харьковщине: враг в очередной раз обстрелял частное предприятие в Харькове, в Чугуевском районе погиб мужчина
В Чугуевском районе погиб 72-летний мужчина, когда враг обстрелял населенные пункты Харьковской области, повредив частные дома и автомобиль.
ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников
43 воздушные цели: 18 ракет и 25 беспилотников были уничтожены в противовоздушном бою во время нападения рф на Украину.
В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. К счастью, обошлось без жертв.
рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области
За минувшие сутки российские войска 447 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.
российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши
Сегодня утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.
Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области
Ночью вражеские обстрелы вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. На место происшествия выехали пожарные, но информации о пострадавших пока нет.
Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах
Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах, повредив жилой дом, но пострадавших нет.
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиаударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.