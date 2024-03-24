Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы ВС Украины предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

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Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве восточных, северных и центральных областей Украины, а также в Киеве.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога - сообщили в ПС.

Там призывают не игнорировать сигналы об объявлении воздушной тревоги.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников