российский экспорт сырой нефти в прошлом месяце упал почти до 1,8 млн баррелей в день - СМИ 10 часов назад • 25633 просмотра

Стефанчук после встречи с бизнесом: реформа таможни и налоговой является приоритетом 11 часов назад • 73295 просмотра

С начала войны со спецсчета НБУ перечислили на оборону почти 36 млрд грн 12 часов назад • 66086 просмотра

Осенне-зимний период не будет легким - «Украинские распределительные сети» 13 часов назад • 23998 просмотра