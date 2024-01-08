Воздушные Силы подтверждают, что баллистическая угроза продолжается
Воздушные силы Украины предупреждают о баллистических угрозах в Чернигове, Кривом Роге и Запорожье.
Взрывы прогремели в Хмельницком
Взрывы прозвучали в Хмельницком 8 января, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Взрывы прогремели в разных городах Украины, в частности в Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Харькове.
Украинские военные предупредили о пуске вражеского "Кинжала"
Военно-воздушные силы Украины сообщают о запуске вражеской ракеты "Кинжал", вероятно, направленной на Днепр; призывают укрываться, поскольку МиГ-31К взлетает из Нижнего Новгорода.
россияне наносят удары по Харькову
Российские войска атакуют Харьков, раздаются взрывы.
Воздушные Силы сообщили о пуске ракет с Ту-22 и угрозе баллистики
Воздушные Силы Украины сообщают о запусках ракет с Ту-22м3, предупреждают о баллистических угрозах для Кропивницкого на фоне общенациональной воздушной тревоги.
Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА
Около 10 российских ракет летят на запад через Винницу.
В ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских ракет, в Днепре прогремели взрывы
В Днепре произошли взрывы после запуска российских ракет, как подтвердили ПС ВСУ.
8 января: День вращения Земли, Всемирный день печати
Именно ночью восьмого января 1851 года французский ученый Жан Фуко в подвале собственного дома провел эксперимент, с помощью которого простым способом доказал, что наша планета вращается вокруг своей оси.
За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ
За время войны Украина напечатала свою валюту только один раз, но запустила работу внутреннего рынка ценных бумаг .