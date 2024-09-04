Воздушные Силы фиксируют активное движение ударных дронов в нескольких областях
Киев • УНН
Зафиксировано движение ударных беспилотников в западном направлении в шести областях Украины. БпЛА замечены на Волыни, Хмельнитчине, Львовщине, Тернопольщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине.
Зафиксировано активное движение ударных беспилотников в нескольких областях страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА с Волыни курсом на Львовщину.
2. БпЛА на севере Хмельницкой области движется на запад.
3. БпЛА замечен на границе Львовской и Тернопольской областей.
4. БпЛА на Житомирщине также движется в западном направлении.
5. БпЛА на Черниговщине движется на запад.
6. БпЛА на Сумщине движется в сторону Черниговщины
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